慶応大医学部（東京）は、卒業後に栃木県内で医師として一定期間勤務することを条件に入学する「地域枠」（定員１人）を創設する。同大医学部が地域枠を設けるのは初めてで、２０２６年度の入試から適用される。「栃木県地域枠」は栃木県内の高校卒業者や栃木県内在住者などを対象に、一般選抜の募集定員６６人の中に設ける。授業料などの修学資金を栃木県が貸与し、卒業後に栃木県が指定する医療機関で９年間勤務すれば、返還