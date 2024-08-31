【モデルプレス＝2024/08/31】元日向坂46の齊藤京子が、9月7日放送の『ドラえもん誕生日スペシャル』（よる6時56分〜）にゲスト声優として出演することが決定した。【写真】齊藤京子、素肌輝くキャミ姿にうっとり◆「のび太とギリシャのケーキ伝説」放送ドラえもんのバースデー（2112年9月3日）をお祝いするべく、2024年は『ドラえもん』シリーズ史上初となる“古代ギリシャ”を舞台に、のび太たちが冒険を繰り広げるオリジナル中