【モデルプレス＝2024/08/31】Snow Manの渡辺翔太と中村アンが主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー「青島くんはいじわる」（毎週土曜よる11時〜）の第7話が、31日に放送される。【写真】渡辺翔太＆中村アン、“約30秒”のオフィスキス◆渡辺翔太＆中村アンW主演「青島くんはいじわる」原作は、2020年「めちゃコミック」年間ランキング1位、累計閲覧数1.3億回突破（2024年6月時点無料DL数を含むめちゃコミックサービス内での