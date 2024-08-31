【モデルプレス＝2024/08/31】内田理央が主演を務める東海テレビ・フジテレビ系土ドラ「嗤う淑女」（毎週土曜23時40分〜）の第6話が、31日に放送される。【写真】内田理央、背中ざっくり空いたSEXYドレス姿◆内田理央主演「嗤う淑女」“どんでん返しの帝王”と呼ばれるベストセラー作家・中山七里の人気シリーズを連続ドラマ化。剥き出しになった人間の恐るべき本性が描かれる。内田は、人生に悩める人々へのコンサルタント業務を