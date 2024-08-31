ソウル時事】韓国で人工知能（ＡＩ）を用いた精巧な偽画像・動画「ディープフェイク」による性犯罪が深刻化している。女性の顔写真をわいせつな画像や動画に合成し、通信アプリなどを通じて共有される被害が未成年者に拡大。政府や警察が対策に動きだした。◇被疑者の７割が１０代警察庁によると、ディープフェイクによる性犯罪は２０２１年は１５６件だったが、今年は７月までに２９７件に上った。被疑者の約７割を１０代