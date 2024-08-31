俳優の中村倫也が主演を務め、土屋太鳳と共演する新ドラマ『Shrinkー精神科医ヨワイー』（NHK総合／毎週土曜22時）が今夜スタート。第1話「パニック症」では、弱井（中村倫也）のクリニックを、シングルマザーの雪村（夏帆）が訪れる。【写真】弱井（中村倫也）は駅のホームで倒れ込む雪村（夏帆）を助ける漫画『Shrink〜精神科医ヨワイ〜』（原作・七海仁、作画・月子）を実写化する本作は、夏休みの終わりに不安な気持ちを抱