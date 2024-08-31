国から秘書給与をだまし取った詐欺罪で在宅起訴された広瀬めぐみ前参院議員＝岩手選挙区＝は、２０２２年の参院選に自民党から出馬、立憲民主党の小沢一郎衆院議員の「牙城」を崩し、３０年ぶりの議席を獲得した。ただ、当選後はフランス研修中のＳＮＳ投稿写真を巡る批判や自身の不倫疑惑など騒動が続いた。広瀬氏は盛岡市出身の弁護士。上智大外国語学部を卒業後に弁護士の男性と結婚し、「夫の仕事を見て面白そうだ」と弁護