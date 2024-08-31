【ニューヨーク時事】米アンモニア製造新興企業ファースト・アンモニアのモーザー最高経営責任者（ＣＥＯ）は３０日までに時事通信の取材に応じ、今後到来する水素社会には、運び役を担うアンモニアの存在が不可欠との認識を示した。製造過程で二酸化炭素（ＣＯ２）が出ない「グリーンアンモニア」は、政府の支援が手厚い米国が世界で最も安く作れると強調した。モーザーＣＥＯは「水素は爆発しやすく、取り扱いが非常に難しい