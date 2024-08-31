◇陸上Ｕ２０世界選手権第４日（３０日、ペルー・リマ）女子８００メートル決勝で日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高２年）が、２分３秒３１で６位入賞を果たした。自身初の世界大会で２７日の予選、２９日の準決勝を全体トップタイムで通過した１６歳。決勝でも積極的に走り抜いた。久保は６月の日本選手権（新潟）で初出場優勝を果たすと、７月１５日に奈良で行われた記録会で１分５９秒９３の日本新記録をマーク。