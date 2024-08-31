ＪＡ全農あきたは２９日、２０２４年産米の概算金の基礎となる「ＪＡ概算金」を発表した。主力の「あきたこまち」は１等米６０キロあたりで前年比４７００円増（３８％増）の１万６８００円となり、現行の制度となった１５年以降で最高額となった。全国的なコメ不足などの影響から大幅な引き上げとなり、農家からは歓迎する声が聞かれた。各農協の組合長らが秋田市の秋田県ＪＡビルで会議を開いて決定した。あきたこまちのＪＡ