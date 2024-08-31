【MLB】ドジャース6-3オリオールズ（8月29日（日本時間8月30日））【映像】神業すぎる“死球回避”8月29日（日本時間8月30日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズの一戦で、ドジャースのムードメーカー、キケ・ヘルナンデスが披露した“死球回避テク”が、野球ファンの間で注目を集めている。5-3、ドジャース2点リードで迎