9月7日（土）に放送される『ドラえもん誕生日スペシャル』。（C）藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ＡＤＫ今年は『ドラえもん』シリーズ史上初となる“古代ギリシャ”を舞台に、のび太たちが大冒険を繰り広げるオリジナル中編エピソード『のび太とギリシャのケーキ伝説』が登場する。すでに古代ギリシャの勇者テセウス役を人気声優・小林千晃が務めることが発表されているが、このたびゲスト声優第2弾を解禁。先日YouTube