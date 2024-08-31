こんにちは！鹿児島県でとうもろこし・西洋野菜を栽培する農家の瀬川知香です。異常な暑さで食欲減退中…なので、お茶漬けを流しこみましょ！え、お茶漬けは熱いって？大丈夫、「冷やし茶漬け」なら涼しく食べられますよ♪コツは「ご飯を洗う」ことと、「冷たいだし汁をかける」こと。ゴマだれ漬けのお刺身トッピングバージョンと、しらす明太子バージョンの2種類を紹介するので、さらさらっと食べて夏バテを吹き飛ば