JR西日本・東海によりますと、きょう（31日）の新幹線の運転計画については以下の通りだということです。 山陽新幹線 ・新大阪駅～博多駅間始発列車から本数を減らして運転・博多駅～博多南駅間通常運転 九州新幹線 ・始発から通常運転を行うため、山陽新幹線との直通運転を再開 東海道新幹線 ・三島駅～名古屋駅間大雨や強風の予報により始発から終日、運転を取りやめ・東京駅～三島駅間