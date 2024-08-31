東武熊谷線を走ったディーゼルカーキハ2000形。当時の最新鋭の性能を持ち合わせていた（写真提供：熊谷市）2024年は東武東上線が開業してから110周年だという。東上線は、東武鉄道とは別会社の東上鉄道として開業したことから、伊勢崎線など東武鉄道の本線系とは路線上の接点をもたず、越生線とともに独立した運転系統となっている。東武鉄道には、かつてこのような他系統と完全に独立した路線がもう1つあった。東武熊谷線（妻沼線