■今週の相場ポイント 1.日経平均は3週続伸、3万8000円台で小動き 2.前週FRB議長講演はハト派的、早期利下げ期待 3.米株市場好調も為替が日本株の動向を左右 4.エヌビディア好決算・好調見通しも株価は下落 5.半導体株は軟調、バリュー株が全体相場下支え ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比283円(0.7％)高の3万8647円と、3週連続で上昇した。 今週は終始方向感に乏しい