旅行代理店に併設された「そらいろカフェ」の店内＝2024年7月、石川県加賀市石川県加賀市にある第三セクター「IRいしかわ鉄道」の動橋（いぶりはし）駅前に6月、カフェを備えた旅行代理店がオープンした。店名は「そらいろカフェ」。地元で旅行代理店を営んできた唐谷好二さん（52）が、かつて特急列車が止まり、にぎわっていた駅前を再び活性化させたいと思ったことがきっかけだ。（共同通信＝奥山泰彦）加賀市で採れたトマト