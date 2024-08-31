◇プロ野球パ・リーグロッテ 6-2 ソフトバンク(30日、ZOZOマリン)ロッテは投打かみ合い、30日のソフトバンク戦に勝利しました。試合後のお立ち台に上がったのは、ドラフト1位でロッテに入団した3選手。2017年のドラフト1位・安田尚憲選手、2018年のドラフト1位・藤原恭大選手、2019年ドラフト1位・佐々木朗希投手です。この日、先発のマウンドに上がると7回無失点の好投を披露した佐々木投手は、この日の投球に関し「藤原(恭大)