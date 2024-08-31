秋を見据えた新作が続々とリリースされているなか、見逃せないのが【ユニクロ】の「ブラッシュドジャージーシリーズ」。伸びのよいこだわりのジャージー素材を使用しており、楽な着心地だけでなく高見えにも期待できる優秀シリーズです。今回は、そんなユニクロの新作「ジャージーアイテム」からおすすめを2点ピックアップ。ぜひ今から買い物リストに加えておいて！ 上品