Instagramに投稿されたのは、保護された2匹の子猫が、一緒に新しい家族の元へと旅立つまでの動画です。懸命に生き抜いてきた小さな命が幸せをつかむ様子に大反響。Instagramアカウント「cafegatto.neko」に投稿されると、動画再生回数は記事執筆時点で28.2万回を超えました。コメントでは「尊い命の保護ありがとうございます」「ロコちゃんとモコちゃんの幸せをお祈りしています」などの声が寄せられています。