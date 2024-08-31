10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Þ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç04Ç¯£¸·î22¡¦29Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ø¾×·â¼«»¦ ºû°æË§¼ù»á¡Öµõ±É¤«¤é¤ÎÅ¾Íî¤È¶ìÇº¡×¡Ö¹ðÇò¤Î°ä½ñ¡×¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ç14Ç¯£±·î¤ËÀ¤µª¤ÎÂçÈ¯¸«¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖSTAPºÙË¦¡×¡£ÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¸¦µæ¼ÔÂåÉ½¤Î¾®ÊÝÊýÀ²»Ò»á¡ÊÅö»þ30ºÐ¡Ë¤Ï¤½¤ÎÈþËÆ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡È¥ê¥±¥¸¥ç¤ÎÀ±¡É¤È¤·¤Æ°ìÌö»þ