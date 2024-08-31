招集27人中20人が欧州組森保一監督率いる日本代表は8月29日、9月の北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選に臨むメンバー27人を発表した。欧州組は27人中20人に上り、ドイツの移籍情報サイト「Transfermarkt」による推定市場価格の総額は443億円に到達している。9月シリーズでは、3月、6月に怪我で選外だったFW三笘薫やFW伊東純也が復帰。一方で、負傷中のDF伊藤洋輝とDF冨安健洋はメンバーから外れた。パリ五輪代表から