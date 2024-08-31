浦和の19歳DF岡村來佳に脚光コロンビアで開催されるU-20女子ワールドカップ（W杯）に出場するU-20日本女子代表のDF岡村來佳（三菱重工浦和レッズレディース）が、日本サッカー協会（JFA）の公式SNSに登場。初々しい振る舞いに「かわいい」の声が上がっている。現在19歳である浦和アカデミー出身の岡村は、1対1の対応と守備範囲の広さに定評があるセンターバック。昨季トップチームに昇格して、WEリーグでは出場5試合中4試合で