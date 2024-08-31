◇陸上・U20世界選手権第4日（2024年8月30日ペルー・リマ）女子800メートル決勝が行われ、日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高2年）が2分3秒31をマークし、6位となった。予選、準決勝ともに全体トップのタイムで通過。決勝の序盤は5番手あたりでレースを展開する。だが、残り200メートルで先頭集団に引き離され、6位でフィニッシュした。久保は6月の日本選手権で初出場初優勝。7月の競技会では日本女子初の2分切りと