陸上の世界トップ選手が集うダイヤモンドリーグ（DL）の第13戦がイタリア・ローマ（日本時間31日）で行われ、女子1500mに出場した田中希実（24、New Balance）がシーズンベストの3分59秒69をマークし12位。五輪後初レースとなったサニブラウン アブデルハキーム（25、東レ）が男子100ｍで10秒05（＋0.3）の5位、女子走幅跳・秦澄美鈴（28、住友電工）は6m36（₋0.3）の8位だった。田中はパリオリンピック™で決勝進出こ