台湾の検察当局は31日未明、汚職の疑いで自宅を捜索し、聴取していた台湾の立法院（国会に相当）の第三勢力、民衆党の柯文哲（コーウェンチョー）主席（党首）を逮捕した。民衆党が同日、明らかにした。【写真】会見する民衆党の柯文哲主席=2024年8月29日、台北、王思婷撮影同党によると、取り調べに応じていた柯氏は31日午前2時ごろ、聴取が長時間に及ぶことから、夜間の取り調べを拒否する意向を検察官に示した。検察