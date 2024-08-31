＜いぎなり東北産日本武道館への道＞今年の夏も暑いですね〜。いぎなり東北産は7月26日の「東京ワンマンライブ〜年末への前哨戦〜」を大成功で終えたばかり。だが今は、息をつく暇もなく9日連続開催の「毎月都内近郊フリー巡業」に臨んでいます。そんな熱い、熱い東北産のメンバーに「夏」をテーマに語ってもらいます。◇◇◇こんにちは！いぎなり東北産の橘花怜です！今回のテーマは“夏の楽し