JR西日本は、台風10号に伴う、きょう（３１日）の岡山・福山地区の運転計画を発表しました。 【写真を見る】【台風10号交通情報】「山陽本線」「瀬戸大橋線」「伯備線」など正午ごろから運転再開予定【31日午前6時20分現在】 なお、今後の気象状況等により、その他の線区・列車においても運転を取りやめる可能性や、運転計画が変更となる場合があるとしています。 【始発から運転を予定している線区】・山陽本線福山ʍ