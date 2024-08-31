欧州5大リーグの夏移籍市場は期限最終日を迎えた（現地30日）。『Bild』によれば、ボルシアMGは板倉滉を売却しないことを決めたという。オランダ王者のPSVが彼の獲得を熱望しており、1150万ユーロ（18.5億円）のオファーが拒否された後、移籍金を1800万ユーロ（29.7億円）に増額して再オファーした。それでも、ボルシア側は板倉の放出を拒絶。その背景は、ボルシアのヘラルド・セオアネ監督は守備陣を質と量の両面で強化することを