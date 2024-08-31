◇陸上Ｕ２０世界選手権第４日（３０日、ペルー・リマ）男子８００メートル決勝で日本記録保持者の落合晃（滋賀学園高３年）が１分４７秒０３で銅メダルを獲得した。同種目で日本勢初の決勝舞台で、最後まで粘り強く走り抜いた。落合は今年６月の日本選手権を制覇すると、７月３１日の全国高校総体（福岡）で１分４４秒８０の日本新記録で連覇を達成。２０１４年に川元奨、２１年に源裕貴がマークした日本記録（１分４５秒