兄弟お笑いコンビ「ミキ」の兄・昴生が３０日までに自身のＳＮＳを更新。「晩飯！！」と題してインスタグラムをアップ。以降はタグ付けでコメントし、まず「＃今日も＃ＮＧＫ出番！＃合間に＃よしお師匠に＃バンバンさんと＃晩ご飯連れて行ってもらいました！」と報告した。続いて、食べた料理のショットなど複数枚をアップし「＃そば道 さん！＃海老天丼！＃うまいー！＃海老の通天閣や！＃そして＃つけ