フリーアナウンサーの徳光和夫さんが３１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組で徳光さんは、ＭＣを務めるテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」（日曜・午後３時２０分）に女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳がゲスト出演したことを明かした。今週、岡田とロケを行ったが、収録前には「お目にかかるまではまったく一度もお会いしたことがないどこ