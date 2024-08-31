兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、県議会の百条委員会が３０日、斎藤知事への証人尋問を行った。百条委では職員の１人が知事から受けた行為について「パワハラだと思う」との認識を示したが、斎藤知事が認めることはなかった。この日の証人尋問ではまず、告発者の前県西播磨県民局長の男性職員（７月に死亡）が指摘した、ドローン事業を担当する県新産業課員へのパワハラ疑惑について、当事者