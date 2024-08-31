イーロン・マスク氏（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】ブラジル最高裁のデモラエス判事は30日、国内のX（旧ツイッター）のサービス停止を命令した。地元メディアが報じた。偽情報の拡散防止策などを巡って司法当局とXの間で対立が深刻化していた。今後、ブラジルでXの投稿や閲覧ができなくなる恐れがある。命令の背景には、Xを率いる米実業家イーロン・マスク氏と最高裁との関係悪化がある。ブラジルの司法当局は極右勢力な