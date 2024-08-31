気象台は、午前6時43分に、大雨警報（浸水害）をつがる市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・つがる市に発表津軽では、31日昼前まで低い土地の浸水に、31日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■五所川原市□大雨警報・土砂災害・浸水31日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報31日夜のはじめ頃にかけて警戒■つがる市□大雨警報【発表】・土砂災害