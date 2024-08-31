31日午前6時40分、徳島県と気象台は、徳島市、阿南市、吉野川市鴨島町、吉野川市美郷、阿波市土成町、美馬市木屋平、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、那賀町相生地域、那賀町上那賀地域、美波町日和佐地域、板野町、上板町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・徳島市・阿南市・吉野川市鴨島町・吉野川市美郷・