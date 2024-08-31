買って損なし！使って満足！！久々に選んだフラグシップなXperiaのレビュー最終回既報通り、ソニーが展開している「Xperia」ブランドの最新フラグシップスマートフォン（スマホ）「Xperia 1 VI」が日本では今年6月より順次発売されています。日本ではオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「Xperia 1 VI（型番：XQ-EC44）」のほか、移動体通信事業者（MNO）の取り扱いモデル（いわゆる「キャリアモデル」）と