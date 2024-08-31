TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、フリーアナウンサーの小倉智昭さんと笠井信輔さん。ここでは、お2人が担当していた朝の情報番組「情報プレゼンター とくダネ！」（フジテレビ系）で毎回おこなっていた“オープニングトーク”の裏話を披露しました。▶▶この日の放送内容を「AuDee（オーディー）」でチェック！ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=1176