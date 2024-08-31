ＩＭＭ通貨先物８月２７日主要国通貨円の買い越し増加 円25868枚の買い越し 2283枚の買い越し増 ユーロ92838枚の買い越し 36821枚の買い越し増 ポンド89931枚の買い越し 22420枚の買い越し増 スイスフラン24612枚の売り越し 1102枚の売り越し減