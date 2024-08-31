ＩＭＭ通貨先物８月２７日資源国通貨豪ドルの売り越し減少 カナダ110002枚の売り越し 54408枚の売り越し減 豪ドル19159枚の売り越し 19726枚の売り越し減 ＮＺドル8316枚の売り越し 5453枚の売り越し減