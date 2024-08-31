【MLB】ドジャース6-4オリオールズ（8月28日（日本時間8月29日））【映像】大谷、一瞬見せた話題の“表情”8月28日（日本時間8月29日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せた表情が、野球ファンの間で話題となっている。2-3、ドジャース1点のビハインドで迎えた3回裏・ドジャースの攻