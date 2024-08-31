ニューヨーク株式市場で30日、ダウ平均株価は値を上げ、2日連続で過去最高値を更新しました。30日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価は、29日の終値から228ドル03セント値を上げ、過去最高値を更新する4万1563ドル08セントで取引を終えました。30日にアメリカで発表された経済指標がインフレの鈍化や経済の底堅さを示す結果だったことなどから、「ソフトランディング」が実現することへの期待が高まり、ダウ平均株価は2日連続で