妻の里帰り出産中、夫が不倫している……なんてありえませんよね。そして不倫だけじゃなく、さらに最悪なことが判明することもあるようで……。今回はそんな話を紹介します。ママ友からのLINEで知った衝撃の事実とは…？「次女を出産後、実家でしばらくお世話になることに。長女も実家に連れて行こうと思ったのですが、夫が『俺がちゃんと送迎するから大丈夫』と言ってきたので、長女のお世話を夫にお願いすることにしたんです。で