【セリエA第3節】(ジュゼッペ・メアッツァ)インテル 4-0(前半2-0)アタランタ<得点者>[イ]オウンゴール(3分)、ニコロ・バレッラ(10分)、マルクス・テュラム2(47分、56分)<警告>[ア]マルテン・デ・ローン(45分+1)、マテオ・レテギ(53分)