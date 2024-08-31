オードリー春日俊彰がプロデューサーの旅番組！「春日ロケーション」シーズン3「鎌倉編」が、Huluにて昨日8月30日（金）より配信スタート（毎週金曜更新・全16話）。地上波では日本テレビにて今日8月31日（土）15時から「鎌倉編 前編」を放送。なお、シーズン3のスタート記念としてTVerにて期間限定でシーズン1全話を一挙配信。春日が限られた予算の中で最高の撮れ高を作るため、本当に価値のあるモノだけを選び抜き、時に大胆に、