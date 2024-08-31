気象台は、午前6時28分に、大雨警報（土砂災害）を那須町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】栃木県・那須町に発表北部では、31日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■那須町□大雨警報【発表】・土砂災害31日夕方にかけて警戒