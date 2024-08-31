東京・恵比寿の日本料理店「賛否両論」は2024年で開業20年目を迎える。その華やかな成功の陰には、母・父、妻を失った壮絶な苦しみがあった。ここでは『賛否両論 -料理人と家族-』（主婦の友社）より一部抜粋し、亡き父との思い出を振り返る。（全2回の前編／続きを読む）【画像】人気料理人・笠原将弘の写真を全て見る撮影榎本麻美／文藝春秋◇◇◇僕が料理人になったのは、親父の存在が大きい。高校1年から2年になる直前