広島の１軍選手らが３０日、名古屋遠征を終えて帰広した。台風接近による新幹線の運転見合わせなどを考慮し、一部バス移動で広島に到着した。バンテリンドームでの２９日・中日戦から一夜明け、選手らは朝７時ごろに名古屋の宿舎で貸し切りバスに乗り込み、出発。東海道新幹線の名古屋〜新大阪間が始発から運転見合わせとなっていたため、バスで３時間弱かけて新大阪駅まで移動し、そこから山陽新幹線に乗り換えて広島駅に昼過