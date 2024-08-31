フジテレビの倉田大誠アナウンサー（42）が、31日までに更新された同局のYouTubeチャンネル「フジテレビアナウンサーch.」に出演。話題となったパリ五輪の名実況の舞台裏を明かした。倉田アナと言えば、東京五輪スケートボード女子アスリートで西矢椛が金メダルに輝いた際に「決まったー！13歳、真夏の大冒険！」と声を張り上げたシーンが名実況と称された。今回パリ五輪もスケートボード女子アスリートを実況。吉沢心が金メダ