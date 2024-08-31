ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比228.03ドル高の4万1563.08ドルと2日連続で終値の最高値を更新して取引を終えた。朝方発表された米経済指標を受けて米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に利下げに踏み切るとの見方が改めて強まり、買い注文が膨らんだ。米商務省が朝方発表した7月の個人消費支出（PCE）物価指数の前年同月比上昇率は市場予想の2.6％程